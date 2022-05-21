Ubuntu 22.10 перейдёт на обработку звука при помощи PipeWire вместо PulseAudio

В репозитории, в котором ведётся разработка выпуска Ubuntu 22.10, произведён переход на использование по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire для обработки звука. Пакеты, связанные с PulseAudio удалены из наборов desktop и desktop-minimal, а для обеспечения совместимости вместо библиотек для взаимодействия с PulseAudio добавлена работающая поверх PipeWire прослойка pipewire-pulse, которая позволяет сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio.

Решение по полному переходу на PipeWire в Ubuntu 22.10 подтвердила Хизер Эллсуорт (Heather Ellsworth) из компании Canonical. Отмечается, что в Ubuntu 22.02 в дистрибутиве использовались оба сервера — PipeWire применялся для обработки видео при записи скринкастов и предоставлении доступа к экрану, но звук продолжал обрабатываться с использованием PulseAudio. В Ubuntu 22.10 будет оставлен только PipeWire. Два года назад подобное изменение уже было внедрено в дистрибутиве Fedora 34, что позволило предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.

PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. PipeWire может обрабатывать любые мультимедийные потоки и способен смешивать и перенаправлять не только потоки со звуком, но потоки с видео, а также управлять источниками видео (устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана). PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio.

Основные возможности: