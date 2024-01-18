Ubuntu 24.04 LTS получит дополнительные оптимизации производительности GNOME

Ubuntu 24.04 LTS, ожидаемый LTS-релиз операционной системы от Canonical, обещает принести ряд оптимизаций производительности для рабочего окружения GNOME. Новые улучшения направлены на повышение эффективности и удобства использования, особенно для пользователей с несколькими мониторами и тех, кто использует сессии Wayland.

В дополнение к патчам тройной буферизации GNOME, которые еще не включены в основную ветку Mutter, Ubuntu 24.04 LTS и Debian планируют внести дополнительные оптимизации производительности. Даниэль ван Вугт из Canonical продолжает работу над тройной буферизацией и недавно представил небольшой редизайн кода.

Один из патчей, предложенных для пакета Mutter Debian, направлен на использования видеокарт для дополнительных мониторов, подключенных к дополнительных к дополнительным видеокартам, в сеансах Wayland. Раньше для этого приходилось использовать основные видеокарты, что могло привести к снижению производительности. Патч решает проблему с производительностью, зафиксированную в Ubuntu 22.04 LTS в апреле 2022 года.

Также представлен патч для кода KMS CRTC, который исправляет проблемы с «заиканием» курсора мыши на Mutter 45 из-за оптимизации потока KMS.

Источник: linux.org.ru