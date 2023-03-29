Ubuntu Cinnamon получил статус официальной редакции Ubuntu

Участники технического комитета, управляющего развитием Ubuntu, утвердили принятие дистрибутива Ubuntu Cinnamon, предлагающего пользовательское окружение Cinnamon, в число официальных редакций Ubuntu. На текущем этапе интеграции с инфраструктурой Ubuntu уже началось формирвование тестовых сборок Ubuntu Cinnamon и ведётся работа по организации тестирования в системе контроля качества. Если не будет выявлено серьёзных проблем, Ubuntu Cinnamon войдёт в число официально предлагаемых сборок начиная с выпуска Ubuntu 23.04.

Пользовательское окружение Cinnamon развивается сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint и представляет собой форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Из сторонних приложений в базовую поставку Ubuntu Cinnamon входят LibreOffice, Thunderbird, Rhythmbox, GIMP, Celluloid, gThumb, GNOME Software и Timeshift.