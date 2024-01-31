Разработчики UBPorts представил релиз OTA-4 Focal. Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS (старые выпуски использовали в качестве базы Ubuntu 16.04 LTS).

Что нового в Ubuntu Touch OTA-4 Focal:

Добавлена поддержка смартфонов Oneplus One и Samsung Galaxy S7.

Добавлена настройка «System Settings > Security & Privacy > Locking and unlocking > When locked: > Hide notifications content» для скрытия содержимого уведомлений при их выводе во время блокировки экрана.

Во время блокировки экрана обеспечен показ прогнозируемого времени до завершения зарядки аккумулятора. Для отключения данной информации предусмотрена настройка «System Settings > Battery > Show charging».

В штатный конфигуратор («System Settings > Background & Appearance») встроена возможность переключения между светлой и тёмной темами оформления.

Предоставлена возможность назначения каждому контакту своего сигнала вызова. Изменение звука вызова производится через кнопку «Add field > Ringtone» при редактировании профиля пользователя.

Обеспечен вывод запроса на подтверждение операции в случае попытки отладочного подключения с использованием утилиты adb на новом компьютере, с которого ранее не выполнялось подключение к телефону.

Налажена привязка к приложениям собственных шаблонов вибросигнала. Например, для каких-то уведомлений можно настроить два коротких вибросигнала вместо одного длинного.

Повышена стабильность использования Bluetooth-гарнитур для голосовых вызовов.

Обеспечено сохранение между перезагрузками настроек пробуждения телефона двойным касанием (Double-tap-to-wake).

Частично решены проблемы с нарушением работы с камерой после выхода из Waydroid.

Устранены уязвимости в телефонном стеке oFono, эксплуатируемые через SMS.

Браузерный движок QtWebEngine обновлён до версии 5.15.16.

В конфигураторе (Lomiri System Settings) унифицирована компоновка страниц, предоставлена возможность удаления ранее добавленного фонового изображения, добавлена настройка чувствительности жестов, привязанных к краям экрана.