Разработчики UBPorts представил релиз OTA-4 Focal. Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS (старые выпуски использовали в качестве базы Ubuntu 16.04 LTS).
Что нового в Ubuntu Touch OTA-4 Focal:
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Добавлена поддержка смартфонов Oneplus One и Samsung Galaxy S7.
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Добавлена настройка «System Settings > Security & Privacy > Locking and unlocking > When locked: > Hide notifications content» для скрытия содержимого уведомлений при их выводе во время блокировки экрана.
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Во время блокировки экрана обеспечен показ прогнозируемого времени до завершения зарядки аккумулятора. Для отключения данной информации предусмотрена настройка «System Settings > Battery > Show charging».
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В штатный конфигуратор («System Settings > Background & Appearance») встроена возможность переключения между светлой и тёмной темами оформления.
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Предоставлена возможность назначения каждому контакту своего сигнала вызова. Изменение звука вызова производится через кнопку «Add field > Ringtone» при редактировании профиля пользователя.
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Обеспечен вывод запроса на подтверждение операции в случае попытки отладочного подключения с использованием утилиты adb на новом компьютере, с которого ранее не выполнялось подключение к телефону.
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Налажена привязка к приложениям собственных шаблонов вибросигнала. Например, для каких-то уведомлений можно настроить два коротких вибросигнала вместо одного длинного.
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Повышена стабильность использования Bluetooth-гарнитур для голосовых вызовов.
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Обеспечено сохранение между перезагрузками настроек пробуждения телефона двойным касанием (Double-tap-to-wake).
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Частично решены проблемы с нарушением работы с камерой после выхода из Waydroid.
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Устранены уязвимости в телефонном стеке oFono, эксплуатируемые через SMS.
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Браузерный движок QtWebEngine обновлён до версии 5.15.16.
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В конфигураторе (Lomiri System Settings) унифицирована компоновка страниц, предоставлена возможность удаления ранее добавленного фонового изображения, добавлена настройка чувствительности жестов, привязанных к краям экрана.
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Добавлена функция для использования аппаратной кнопки для снимков с камеры.
Источник: linux.org.ru