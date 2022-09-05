Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu

Участники технического комитета, управляющего развитием Ubuntu, утвердили план принятия дистрибутива Ubuntu Unity в число официальных редакций Ubuntu. На первом этапе будут сформированы ежедневные тестовые сборки Ubuntu Unity, которые будут предлагаться наряду с остальными официальными редакциями дистрибутива (Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin). Если не будет выявлено серьёзных проблем, Ubuntu Unity войдёт в число официально предлагаемых сборок начиная с выпуска Ubuntu 22.10.

Ранее сообщество разработчиков Ubuntu Unity продемонстрировало свою состоятельность, выпустив несколько неофициальных релизов, а также выполнило все требования к официальным сборкам. Сборка c рабочим столом Unity будет интегрирована в основную сборочную инфраструктуру Ubuntu, станет распространяться с официальных зеркал, придерживаться типового цикла разработки, использовать службы тестирования и формирования промежуточных сборок.

Дистрибутив Ubuntu Unity предлагает рабочий стол на основе оболочки Unity 7, основанной на библиотеке GTK и оптимизированной для эффективного использования вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Оболочка Unity поставлялась по умолчанию начиная с Ubuntu 11.04 и заканчивая Ubuntu 17.04. Кодовая база Unity 7 длительное время находилась в заброшенном виде после миграции Ubuntu в 2016 году на оболочку Unity 8, переведённую на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir, и возвращения в 2017 году на GNOME с панелью Ubuntu Dock. В 2020 году на основе Unity 7 был создан дистрибутив Ubuntu Unity и разработка оболочки возобновилась. Проект развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.

В будущем на получение официального статуса также претендует сборка Ubuntu Cinnamon Remix (iso-образы), предлагающая пользовательское окружение Cinnamon. Дополнительно можно отметить сборку UbuntuDDE с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Environment), развитие которой затормозилось на выпуске 21.04.



Источник: opennet.ru