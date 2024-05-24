Ученые научились синтезировать алмазы за 15 минут при нормальном давлении

Ученые из Южной Кореи совершили прорыв в области синтеза алмазов. Им удалось вырастить самые твёрдые камни в лабораторных условиях всего за 15 минут при температуре и давлении окружающей среды. Этот метод в корне отличается от традиционных способов получения синтетических алмазов. Изображение: @Kandinsky

Источник: 3dnews.ru