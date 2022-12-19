Учреждён проект Overture Maps для распространения открытых картографических данных

Организация Linux Foundation объявила о создании некоммерческого объединения Overture Maps Foundation, нацеленного на создание нейтральной и не зависящей от конкретных компаний площадки для совместного развития инструментария и унифицированной схемы хранения картографических данных, а также поддержания коллекции открытых карт, которую можно будет использовать в собственных картографических сервисах. В число учредителей проекта вошли компании Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft и TomTom.

Данные будут распространяться под копилефт лицензией ODbL (Open Database Licence, используется в проекте OpenStreetMap) и под пермиссивной лицензией CDLA (Community Data License Agreement, разработана для данных в Linux Foundation). Лицензии созданы специально для распространения баз данных и по сравнению с лицензиями Creative Commons учитывают ряд юридических тонкостей и нюансов, связанных со смешиванием данных из разных источников и абстрагированием структуры БД для сохранения условий лицензирования при изменении структуры или порядка следования записей. Исходные тексты инструментов Overture Maps будут поставляться под лицензией MIT.

Отличие нового проекта от OpenStreetMap сводится к тому, что OpenStreetMap представляет собой сообщество по созданию и редактированию карт, в то время как Overture Maps нацелен на агрегирование уже существующих открытых карт из разных источников, в том числе карт подготовленных в OpenStreetMap и карт, которыми готовы поделиться различные компании и организации. При этом так как оба проекта используют одинаковую лицензию, наработки Overture Maps могут переноситься в OpenStreetMap, более того участники Overture Maps намерены напрямую участвовать в развитии OpenStreetMap.

Включаемые в коллекцию Overture Maps данные будут проверяться на соответствие действительности, будут выявляться возможные ошибки и неточности. Данные также будут актуализироваться для отражения изменений, происходящих в действительности. Для распространения данных будет определена унифицированная схема хранения, обеспечивающая переносимость информации. Для связывания одних и тех же реальных объектов, пересекающихся в разных наборах данных, будет предложена унифицированная система ссылок.

В первом варианте набора карт от Overture Maps, публикация которого намечена на первую половину 2023 года, планируется включить лишь базовые слои, включающие сведения о зданиях, дорогах и административных единицах. В дальнейших выпусках будет повышаться точность и охват, а также добавляться новые слои, например, с информацией об интересных местах, маршрутах и 3D-представлении зданий.



Источник: opennet.ru