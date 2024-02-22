Учёные из Австралии создали аккумулятор из цинка и воды

Учёные продолжают искать альтернативу популярным литийионным аккумуляторам и когда-нибудь количество исследований обязательно перейдёт в качество. А пока исследователи из Австралии поделились новой и потенциально перспективной разработкой — аккумулятором RAZB на цинк-ионном обмене с электролитом из обычной воды. Такие батареи будут пожаробезопасными и полностью утилизируемыми, что также обещает сделать их более доступными. Источник изображений: RMIT University

Источник: 3dnews.ru