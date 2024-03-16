Учёные открыли первый в мире природный нетрадиционный сверхпроводник

Международная группа исследователей доказала существование природного нетрадиционного сверхпроводника. До сих пор такие сверхпроводники синтезировались в лаборатории, но этот оказался доступен в естественных условиях на Земле, что делает его перспективным для достижения экономически обоснованной сверхпроводимости во многих отраслях жизни, промышленности и экономики. Кристалл миассита. Источник изображения: Paul Canfield

Источник: 3dnews.ru