Учёные превратили стекло в солнечную панель с помощью одного только лазера

Учёные из Федеральной политехнической школа Лозанны (EPFL) вместе коллегами из Токийского технологического института обнаружили удивительное явление. Кратковременное воздействие фемтосекундным лазером на теллуритовое стекло превращало его в полупроводник, чувствительный к свету. Тем самым можно производить фоточувствительные стёкла без каких-либо дополнительных материалов и усилий, что учёные в шутку сравнили с алхимией. Источник изображения: EPFL

Источник: 3dnews.ru