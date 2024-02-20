ProHoster > Блог > Новости интернета > Учёные придумали, как воровать отпечатки пальцев по звукам свайпов на смартфоне

Учёные придумали, как воровать отпечатки пальцев по звукам свайпов на смартфоне

Группа американских и китайских учёных разработала методику PrintListener, которая позволяет восстанавливать рисунок папиллярных линий, составляющий отпечаток человеческого пальца, посредством анализа звука, который он производит при свайпе, то есть скользящем движении по сенсорному экрану. Источник изображения: Lukenn Sabellano / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий