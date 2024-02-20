Учёные придумали, как воровать отпечатки пальцев по звукам свайпов на смартфоне

Группа американских и китайских учёных разработала методику PrintListener, которая позволяет восстанавливать рисунок папиллярных линий, составляющий отпечаток человеческого пальца, посредством анализа звука, который он производит при свайпе, то есть скользящем движении по сенсорному экрану. Источник изображения: Lukenn Sabellano / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru