Учёные разработали ИИ-чат-бот, который эффективно взламывает других ИИ-чат-ботов

Учёные-компьютерщики из Наньянского технологического университета (NTU, Сингапур) нашли эффективный способ взлома чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ). Для этого они обучают ИИ-чат-бот созданию подсказок, которые позволяют обходить защиту других чат-ботов на базе ИИ. Источник изображения: NTU

Источник: 3dnews.ru