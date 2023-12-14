Учёные сделали шаг в сторону квантовых аккумуляторов — они работают за пределами привычной логики

Группа японских и китайских учёных провела серию экспериментов, которые говорят о перспективе переноса квантовых явлений на аккумуляторы. Такие батареи будут работать вне привычной причинно-следственной логики, и обещают превзойти классические химические элементы при накоплении электрической энергии и даже тепла. Источник изображений: Chen et al. CC-BY-ND

Источник: 3dnews.ru