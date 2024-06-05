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Учёные случайно обнаружили необычную нейтронную звезду — она слишком медленно вращается

Среди 3000 открытых нейтронных звёзд нет ни одной, которая вращалась бы достаточно медленно. Обычный период вращения этих объектов составляет доли секунды. Поэтому удивлению астрофизиков не было границ, когда в данных радионаблюдения за южным небом обнаружились признаки нейтронной звезды с периодом обращения 54 минуты. Если данные подтвердятся, это заставит изменить наше представление о моделях поведения нейтронных звёзд. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews
Источник: 3dnews.ru

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