Учёные создали крошечное живое сердце на чипе — оно бьётся как человеческое

Ширится и растёт популярность создания на чипах живых имитаторов органов человека. Это даёт возможность безопасно проверять лекарства на человеческих тканях и изучать течение болезней вне тела человека. Электроника позволяет тщательнее следить за процессами и вести сбор данных круглосуточно, что раньше было невозможно. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru