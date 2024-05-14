Учёные создали новый элемент квантовой памяти — сверхпроводящий микроволновый мемконденсатор

Сегодня в сфере вычислений переживают рассвет два новых направления — квантовое и нейроморфное. Казалось бы, это два разных пути, но на стыке этих областей могут возникнуть настолько мощные вычислительные решения, что всё остальное покажется детской игрушкой. Не зря ведь появились подозрения, что умственная деятельность человека сопровождается квантовыми эффектами, что заставляет учёных искать новые типы памяти с квантовыми явлениями. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru