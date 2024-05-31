Учёные создали тончайшую линзу в мире — всего три атома в толщину

Долгое время линзы были достаточно толстыми и тяжёлыми, что ограничивало их применение в ряде областей, например, в астрономии или в области крупногабаритных осветительных приборов. Жизнь стала проще с изобретением линзы Френеля со ступенчатой конструкцией. Сегодня учёные из Стэнфорда и Амстердамского университета довели идею ступенчатой линзы до абсолюта — они создали линзу толщиной всего в три атома, которой может найтись много применений. Источник изображения: Ludovica Guarneri and Thomas Bauer

Источник: 3dnews.ru