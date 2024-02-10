Учёные создали ультратонкие кремниевые солнечные панели для авиации, космоса и носимой электроники

Современным кремниевым солнечным панелям не хватает гибкости в буквальном смысле этого слова. Они сравнительно толстые и поэтому тяжёлые, что мешает им попасть в авиацию и шире использоваться в носимой электронике. Для космоса это тоже важно, поскольку вывод на орбиту каждого килограмма стоит приличных денег. Возможно, с этим помогут учёные из Китая и Австралии, которые создали ультратонкие и гибкие панели из привычного кремния. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru