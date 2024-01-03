Учёные узнали, как гарантированно определить уровень технологического развития инопланетной цивилизации

Как ни странно, наличие кислорода и воды в сигнатурах атмосфер экзопланет недостаточно для вероятного обнаружения там технологически высокоразвитых цивилизаций, что убедительно обосновала группа европейских астрофизиков. Учёные показали, что существует узкий диапазон в концентрации кислорода в атмосфере, который может надёжно указать на степень вероятного технологического развития цивилизации. Источник изображения: University of Rochester illustration / Michael Osadciw

Источник: 3dnews.ru