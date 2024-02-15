Учёные заподозрили магнетар в вулканической активности

В нашей родной галактике обнаружен один-единственный магнетар, который испускает короткие радиовсплески, природа которых до сих пор остаётся предметом научных дискуссий. Относительная близость к нам магнетара SGR 1935 + 2154 даёт учёным надежду разгадать секреты этих объектов, и шаг в этом направлении уже совершён. Художественное представление выброса вещества из нейтронной звезды (линии магнитного поля показаны зелёным). Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Источник: 3dnews.ru