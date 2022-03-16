Удалённая DoS-уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2022-0742), позволяющая исчерпать доступную память и удалённо вызвать отказ в обслуживании через отправку специально оформленных icmp6-пакетов. Проблема связана с утечкой памяти, возникающей при обработке ICMPv6-сообщений с типами 130 или 131.

Проблема проявляется начиная с ядра 5.13 и устранена в выпусках 5.16.13 и 5.15.27. Проблема не затронула стабильные ветки Debian, SUSE, Ubuntu LTS (18.04, 20.04) и RHEL, устранена в Arch Linux, но остаётся неисправленной в Ubuntu 21.10 и Fedora Linux.



Источник: opennet.ru