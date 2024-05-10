Удручённые закрытием Tango Gameworks фанаты атаковали Hi-Fi Rush в Steam положительными обзорами

Hi-Fi Rush навсегда останется последней игрой японской студии Tango Gameworks, недавно закрытой руководством Microsoft. Геймеры решили почтить память коллектива через обзоры ритм-экшена в сервисе Steam. Источник изображения: Steam (TheAndyTuman)
Источник: 3dnews.ru
Hi-Fi Rush навсегда останется последней игрой японской студии Tango Gameworks, недавно закрытой руководством Microsoft. Геймеры решили почтить память коллектива через обзоры ритм-экшена в сервисе Steam. Источник изображения: Steam (TheAndyTuman)