ugrep-indexer 1.0.0

Состоялся выпуск 1.0.0 консольной утилиты ugrep-indexer, написанной на языке C++ и предназначенной для ускорения рекурсивного поиска утилитой ugrep (при использовании в ней ключа —index).
Список изменений:
- загрузка файла конфигурации .ugrep-indexer из рабочего или домашнего каталога с заданными пользователем параметрами по умолчанию;
- вывод текущих настроек индексирования (отключается ключом —no-messages);
- улучшенный вывод статистики индексирования;
- обновление документации;
- рефакторинг использования autotools;
- точность по умолчанию изменена c 5 на 4;
- при использовании ключа —check учитывается ключ —quiet.
Источник: linux.org.ru