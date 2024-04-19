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ugrep-indexer 1.0.0

Состоялся выпуск 1.0.0 консольной утилиты ugrep-indexer, написанной на языке C++ и предназначенной для ускорения рекурсивного поиска утилитой ugrep (при использовании в ней ключа —index).

Список изменений:

  • загрузка файла конфигурации .ugrep-indexer из рабочего или домашнего каталога с заданными пользователем параметрами по умолчанию;
  • вывод текущих настроек индексирования (отключается ключом —no-messages);
  • улучшенный вывод статистики индексирования;
  • обновление документации;
  • рефакторинг использования autotools;
  • точность по умолчанию изменена c 5 на 4;
  • при использовании ключа —check учитывается ключ —quiet.

Источник: linux.org.ru

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