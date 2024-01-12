Ультразвуковой кулер AirJet сделали тоньше и легче, а ещё добавили ему функцию самоочистки и датчик температуры

Компания Frore Systems представила на выставке CES 2024 обновлённую версию своего компактного ультразвукового кулера AirJet Mini. Новый вариант AirJet Mini Slim сохранил производительность предшественника (AirJet Mini), но стал тоньше, немного легче и «умнее» — он может сам себя отчищать от пыли и следить за температурой. Источник изображения: Frore Systems

Источник: 3dnews.ru