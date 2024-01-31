UMC с осторожным оптимизмом оценила перспективы рынка чипов и увеличит капвложения до $3,3 млрд

Тайваньский контрактный производитель чипов United Microelectronics Corp (UMC) заявил, что он «осторожно оптимистичен» в отношении спроса на полупроводники в этом году, даже несмотря на макроэкономическую неопределённость. UMC увеличит капитальные вложения на 10 % — с $3 млрд в прошлом году до $3,3 млрд в этом. Эти средства пойдут на расширение производства в Сингапуре и южно-тайваньском Тайнане. Источник изображения: UMC

Источник: 3dnews.ru