Умер Никлаус Вирт

1-го января, на 90-м году жизни, умер один из теоретиков и пионеров информатики, лауреат премии Тьюринга, швейцарский ученый Никлаус Вирт. Вирт известен своим участием в разработке таких языков программирования как Algol, Modula, Oberon. Но, пожалуй, наиболее известным результатом его трудов является язык программирования Pascal, со знакомством с которым начинали свой путь программиста целые поколения студентов. Также он был причастен к созданию и популяризации парадигмы структурного программирования, революционной в свое время. Является автором книг по алгоритмам и структурам данных.

Источник: linux.org.ru