Умное кольцо Samsung Ring будет продемонстрировано на следующей неделе на MWC 2024

Компания Samsung Electronics на мероприятии Galaxy Unpacked только вскользь упомянула об умном кольце Galaxy Ring, и с тех пор было принято считать, что его полноценный дебют состоится во второй половине июля. По новым данным, очередная фаза анонса этого необычного устройства всё же намечена на конец февраля, а местом демонстрации станет MWC 2024 в Барселоне. Источник изображения: Samsung Members

Источник: 3dnews.ru