Успех Google Pixel грозит крахом смартфонному бизнесу Sony

Компании Google удалось добиться реального успеха в бизнесе по выпуску смартфонов с помощью аппаратов серии Pixel. Но это не сулит ничего хорошего для Sony, поскольку продажи смартфонов Xperia активно сокращаются даже в Японии как раз под давлением Pixel, пишет агентство Bloomberg. Источник изображения: 9to5Google

Источник: 3dnews.ru