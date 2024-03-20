Установка глобальных тем KDE может удалить личные данные

Важное предупреждение: установка глобальных тем в KDE может привести к удалению всех личных данных. Пользователи сообщают о критических ошибках и полной потере данных на своих устройствах.

В сообществе пользователей Linux произошёл инцидент, который вызвал широкий резонанс и обсуждение вопросов безопасности. Речь идёт о ситуации, когда установка глобальной темы привела к удалению всех пользовательских данных, включая данные с монтированных дисков. Этот случай стал предметом обсуждения на форуме openSUSE в Reddit и выявил потенциальную уязвимость в системе безопасности дистрибутивов на базе Linux.

Технический момент

Как указывают пользователи Reddit, причиной стала определённая глобальная тема, которая в процессе установки исполняла команду rm -rf, автоматически удаляя все данные в папках, доступных для пользователя. Это подчёркивает риск, связанный с возможностью выполнения скриптов при установке тем и расширений, которые пользователи могут скачивать из неофициальных источников.

Реакция разработчиков KDE

После того как информация о проблеме была доведена до разработчиков KDE, были предприняты немедленные действия. Спорная тема была удалена, и команда разработчиков начала обсуждение мер, которые могли бы предотвратить подобные инциденты в будущем. Один из разработчиков отметил, что ситуация действительно ужасающая и требует серьёзного рассмотрения вопросов безопасности.

Источник: linux.org.ru