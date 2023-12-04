Утечка: Metacritic «засветил» неанонсированное издание ремейка Resident Evil 4

Оригинальная Resident Evil 4 за 18 лет с изначального релиза успела обзавестись уймой изданий для разных платформ, а вышедший меньше года назад ремейк, похоже, пока лишь готовится к выпуску новой версии. Источник изображения: Steam (Psicopata7)

Источник: 3dnews.ru