Утечка содержимого внутренних Git-репозиториев компании Яндекс

Неизвестный опубликовал в открытом доступе (на форуме BreachForums) архив, включающий содержимое внутренних Git-репозиториев компании Yandex. Утверждается, что утечка произошла в июле 2022 года (внутри все файлы датированы 24 февраля 2022 года). Архив, размер которого 44.71 ГБ, включает срезы репозиториев с кодом 79 сервисов и проектов компании, среди которых поисковый движок (фронтэнд и бэкенд), бот индексации страниц, платформа web-аналитики Yandex Metrika, картографическая система Yandex Maps, голосовой помощник Алиса, информационная система службы поддержки, Яндекс Такси, Yandex Phone, рекламная платформа Yandex Direct, почтовый сервис Yandex Mail, хранилище Yandex Disk, сеть доставки контента, торговая площадка Yandex Market, бизнес-сервисы Yandex360, облачная платформа Yandex Cloud и платёжная система Yandex Pay.

Компания Яндекс подтвердила утечку, но заявила, что она произошла не в результате взлома. Также уточняется, что утечка охватывает только код и не затрагивает данные и персональную информацию. Тем не менее, в ходе анализа содержимого архива энтузиасты уже выявили несколько ключей доступа к API, которые предположительно использовались в процессе тестирования, но не применялись в рабочих окружениях. Код опубликован в форме среза содержимого репозиториев, без истории изменений. Кроме кода в архиве также имеется внутренняя документация, в которой упоминаются ссылки на web-сервисы в интранет-сети компании.



Источник: opennet.ru