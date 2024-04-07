Утром — деньги, вечером — SMR: Equinix заплатила $25 млн за право получить до 500 МВт от малых модульных реакторов Oklo

Equinix заключила предварительное соглашение с создателем малых модульных реакторов (SMR) Oklo, поддерживаемым главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman). По данным Datacenter Dynamics, это первый договор, подписанный оператором, предусматривающий использование SMR. В заявлении по форме S4, поданном AltC Acquisition Corp в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), раскрываются некоторые детали сделки. В частности, Equinix внесла в качестве предоплаты $25 млн. Считается, что в данном случае речь идёт о финансировании акционерного капитала — Equinix получает возможность купить долю в 1,5-1,9 % в бизнесе Oklo. Сейчас разработчик реакторов находится в стадии обратного слияния со SPAC-компанией AltC Acquisition, намеренной вывести специалистов по атомной энергетике на IPO в июле 2024 года. Вместо акций Equinix также может получить дисконт на приобретение энергии.

Источник: 3dnews.ru