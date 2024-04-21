Утёкшие рендеры смарт-часов Huawei Watch Fit 3 подтверждают почти полное сходство с Apple Watch

В Сети появились изображения неанонсированных смарт-часов Watch Fit 3, которые Huawei планирует выпустить на смену модели Watch Fit 2, вышедшей в 2022 году. Как отметил опубликовавши фото известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt), внешний облик новинки практически идентичен смарт-часам Apple Watch. Источник изображений: Roland Quandt/X

Источник: 3dnews.ru