Увеличение скорости ввода/вывода на 6% в Linux, благодаря кэшированию запросов времени

Jens Axboe, создатель io_uring и сопровождающий блочную подсистему в ядре Linux, смог увеличить число операций ввода/вывода в секунду (IOPS) как минимум на 6% (возможно больше на полновесных конфигурациях ядер Linux), потратив всего 5 минут на кодинг. Идея состоит в том чтобы кэшировать запрос текущего времени в блочной подсистеме, совершаемый при каждой операции ввода/вывода, — поскольку в блочной системе нет ничего, что нуждалось бы в наносекундной точности времени. Как пишет Axboe, больше всего он сожалеет о том, что не сделал это еще 5 лет назад, когда идея впервые пришла ему в голову — потому что, как оказалось, реализция идеи заняла всего 5 минут.



Источник: opennet.ru