Увидел свет CODE 22.5, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online

Компания Collabora опубликовала выпуск платформы CODE 22.5 (Collabora Online Development Edition), предлагающей специализированный дистрибутив для быстрого развёртывания LibreOffice Online и организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web для достижения функциональности, похожей на Google Docs и Office 365. Дистрибутив оформлен в виде преднастроенного контейнера для системы Docker и также доступен в виде пакетов для популярных дистрибутивов Linux. Используемые в продукте наработки размещаются в общедоступных репозиториях LibreOffice, LibreOfficeKit, loolwsd (Web Services Daemon) и loleaflet (web-клиент). Наработки, предложенные в версии CODE 6.5, войдут в состав штатного LibreOffice.

CODE включает все компоненты, необходимые для работы сервера LibreOffice Online и предоставляет возможность быстрого запуска и ознакомления с текущим состоянием развития редакции LibreOffice для Web. Через web-браузер поддерживается работа с документами, электронными таблицами и презентациями, в том числе возможность совместной работы нескольких пользователей, которые могут одновременно вносить изменения, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад, текущие правки и позиции курсоров каждого пользователя выделяются разными цветами. Для организации облачного хранения документов могут использоваться системы Nextcloud, ownCloud, Seafile и Pydio.

Отображаемый в браузере интерфейс редактирования формируется с использованием штатного движка LibreOffice и позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем. Интерфейс выводится при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, предназначенного для отрисовки вывода GTK-приложений в окне web-браузера. Для вычислений, мозаичной отрисовки и многослойной компоновки документа применяется штатный LibreOfficeKit. Для организации серверного взаимодействия с браузером, передачи изображений с частями интерфейса, организации кэширования кусочков изображений и работы с хранилищем документов задействован специальный Web Services Daemon.

Основные изменения:

Добавлена возможность использования внешних дополнений для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля. Добавлена поддержка дополнения LanguageTool.

В табличном процессоре Calc реализована возможность работы с электронными таблицами, насчитывающими до 16 тысяч столбцов (ранее документы не могли включать более 1024 столбцов). Число строк в документе может достигать миллиона. Улучшена совместимость с файлами, подготовленными в Excel. Повышена производительность обработки больших электронных таблиц.

Добавлена возможность встраивания в электронные таблицы спарклайнов (Sparkline) — мини-диаграмм с отображением динамики изменения серии значений. Отдельная диаграмма может быть связана только с одной ячейкой, но разные диаграммы могут группироваться друг с другом.

Добавлена поддержка формата изображений Webp, который может быть использован для вставки картинок в документы, электронные таблицы, презентации и рисунки Draw.

Реализован виджет с интерфейсом ввода формул, работающий на стороне клиента и написанный на чистом HTML.

В Writer добавлена возможность встраивания в документы элементов заполнения форм, совместимых с форматом DOCX. Поддерживается обработка таких элементов, как выпадающие списки для выбора значений, флажки, блоки выбора даты, кнопки для вставки изображений.

Реализована система дельта-обновлений элементов интерфейса, позволившая существенно повысить производительность и снизить трафик (до 75%). Интерфейс в LibreOffice Online формируется на сервере и выводится при помощи HTML5-бэкенда библиотеки GTK, по сути транслирующего готовые изображения в браузер (применяется мозаичная компоновка, при которой документ разбивается на ячейки и при изменении связанной с ячейкой части документа, новое изображение ячейки формируется на сервере и отправляется клиенту). Реализованная оптимизация позволяет передавать только информацию об изменении содержимого ячейки, по сравнению с её прошлым состоянием, что более эффективно для ситуаций, когда меняется лишь небольшая часть связанного с ячейкой содержимого.

Улучшены возможности многопользовательского редактирования.

Реализована поддержка динамической настройки нескольких хостов, обеспечивающих работу дополнительных компонентов, интегрированных с основным сервером Collabora Online.

Ускорено выполнение поворота растровой графики.

Источник: opennet.ru