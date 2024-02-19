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Уязвимость KeyTrap позволяет надолго вывести из строя DNS при помощи единственного запроса

Специалисты Немецкого национального исследовательского центра прикладной кибербезопасности ATHENE сообщили об обнаружении опасной уязвимости в механизме DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) — наборе расширений протокола DNS. Брешь теоретически позволяет вывести из строя DNS-сервер путём проведения DoS-атаки. В исследовании приняли участие сотрудники Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте (Goethe University Frankfurt), Фраунгоферовского института технологий информационной безопасности (Fraunhofer SIT) и Дармштадтского технического университета (Technical University of Darmstadt).
Источник: 3dnews.ru

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