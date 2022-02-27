Уязвимость в GitLab, позволяющая получить доступ к токенам Runner

В корректирующих обновлениях платформы для организации совместной разработки GitLab 14.8.2, 14.7.4 и 14.6.5 устранена критическая уязвимость (CVE-2022-0735), позволяющая неавторизированному пользователю извлечь токены регистрации в GitLab Runner, применяемом для организации вызова обработчиков при сборке кода проекта в системе непрерывной интеграции. Детали пока не приводятся, упоминается лишь то, что проблема вызвана утечкой информации при использовании команд Quick Actions.

Проблема выявлена сотрудниками GitLab и охватывает версии с 12.10 по 14.6.5, с 14.7 по 14.7.4, и с 14.8 по 14.8.2. Пользователям, поддерживающим собственные установки GitLab, рекомендуется как можно скорее установить обновление или применить патч. Проблема устранена через оставление доступа к командам Quick Actions только для пользователей, имеющих полномочие на запись. После установки обновления или отдельных патчей «token-prefix», ранее созданные для групп и проектов токены регистрации в Runner будут сброшены и сгенерированы заново.

Кроме критической уязвимости в новых версиях также устранено 6 менее опасных уязвимостей, которые могут привести к добавлению непривилегированным пользователем других пользователей в группы, дезинформации пользователей через манипуляцию с содержимым Snippet-ов, утечке переменных окружения через метод доставки sendmail, определению наличия пользователей через API GraphQL, утечке паролей при зеркалировании репозиториев по SSH в режиме pull, DoS-атаке через систему отправки комментариев.



Источник: opennet.ru