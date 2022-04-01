Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML

В корректирующих обновлениях платформы для организации совместной разработки GitLab 14.7.7, 14.8.5 и 14.9.2 устранена критическая уязвимость (CVE-2022-1162), связанная с установкой предопределённых (hardcoded) паролей для учётных записей, зарегистрированных с использованием провайдера OmniAuth (OAuth, LDAP и SAML). Уязвимость потенциально позволяет атакующему получить доступ к учётной записи. Всем пользователям рекомендуется срочно установить обновление. Детали проблемы пока не раскрываются. Для пользователей, чьи учётные записи были подвержены проблеме, инициирован сброс установленных паролей. Проблема выявлена сотрудниками GitLab и проведённое расследование не выявило следов компрометации пользователей.

В новых версиях также устранено ещё 16 уязвимостей, из которых 2 помечены как опасные, 9 — умеренные и 5 неопасные. Среди опасных проблем — возможность подстановки HTML-кода (XSS) в примечания (CVE-2022-1175) и комментарии/описания в issue (CVE-2022-1190).



Источник: opennet.ru