Уязвимость в GitLab, позволяющее запустить код при сборке в CI любого проекта

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки — GitLab 15.11.2, 15.10.6 и 15.9.7, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2023-2478), позволяющая любому аутентифицированному пользователю через манипуляции с API GraphQL прикрепить собственный runner-обработчик (приложение для запуска задач при сборке кода проекта в системе непрерывной интеграции) к любому проекту на том же сервере. Подробности эксплуатации пока не приводятся. Информация об уязвимости передана в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей.



Источник: opennet.ru