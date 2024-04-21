Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP

В стандартной Си-библиотеке Glibc выявлена уязвимость (CVE-2024-2961), приводящая к переполнению буфера при преобразовании специально оформленных строк в кодировке ISO-2022-CN-EXT функцией iconv(). Выявивший проблему исследователь планирует 10 мая выступить на конференции OffensiveCon с докладом, в анонсе которого упоминается возможность эксплуатации уязвимости через приложения на языке PHP. Заявлено, что проблема затрагивает всю экосистему PHP и некоторые приложения.

При преобразовании строк в кодировке UCS4, в соответствии с требованиями RFC 1922, библиотека добавляет некоторые escape-символы, выделяющие части строки, в которых кодировка была изменена. Уязвимость вызвана некорректной проверкой границ внутренних буферов функцией iconv(), что может привести к переполнению буфера максимум на 4 байта. При переполнении за границу буфера могут быть записаны определённые фиксированные значения, такие как ‘$+I’, ‘$+J’, ‘$+K’, ‘$+L’, ‘$+M’ и ‘$*H’. Несмотря на то, что эксплуатация подобной уязвимости для выполнения кода кажется маловероятной, по заявлению выявившего проблему исследователя этого оказалось достаточно для подготовки нескольких прототипов эксплоитов для удалённой атаки на PHP-приложения, приводящей к выполнению кода.

Уязвимость проявляется с 2000 года и устранена в находящейся в разработке ветке Glibc 2.40. Исправление также доступно в виде патчей для выпусков Glibc с 2.32 по 2.39. В дистрибутивах проследить за исправлением уязвимости можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch.



Источник: opennet.ru