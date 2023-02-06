Уязвимость в ImageMagick, приводящая к утечке содержимого локальных файлов

В пакете ImageMagick, который часто используется web-разработчиками для преобразования изображений, выявлена уязвимость CVE-2022-44268, которая может привести к утечке содержимого файлов в случае преобразования при помощи ImageMagick подготовленных атакующим PNG-изображений. Уязвимость угрожает системам, которые обрабатывают внешние изображения и затем дают возможность загрузить результаты преобразования.

Уязвимость вызвана тем, что при обработке PNG-изображения ImageMagick использует содержимое параметра «profile» из блока метаданных для определения имени файла с профилем, который включается в результирующий файл. Таким образом, для атаки достаточно добавить к PNG-изображению параметр «profile» с необходимым файловым путём (например, «/etc/passwd») и при обработке подобного изображения, например, при изменении размера картинки, в выходной файл будет включено содержимое необходимого файла. Если вместо имени файла указать «-«, то обработчик зависнет в ожидании ввода из стандартного потока, что можно использовать для осуществления отказа в обслуживании (CVE-2022-44267).

Обновление с исправлением уязвимости пока не выпущено, но разработчики ImageMagick рекомендовали в качестве обходного пути для блокирования утечки создать в настройках правило, ограничивающее доступ к определённым файловым путям. Например для запрета доступа по абсолютным и относительным путям в policy.xml можно добавить: <policy domain=»path» rights=»none» pattern=»/*»/> <policy domain=»path» rights=»none» pattern=»../*»/>

В открытом доступе уже размещён скрипт для формирования эксплуатирующих уязвимость PNG-изображений.