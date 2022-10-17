Уязвимость в LibKSBA, приводящая к выполнению кода при обработке S/MIME в GnuPG

В библиотеке LibKSBA, развиваемой проектом GnuPG и предоставляющей функции для работы с сертификатами X.509, выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-3515), приводящая к целочисленному переполнению и записи произвольных данных за пределы выделенного буфера при разборе структур ASN.1, используемых в S/MIME, X.509 и CMS. Проблема усугубляется тем, что библиотека Libksba используется в пакете GnuPG и уязвимость может привести к удалённому выполнению кода атакующего при обработке в GnuPG (gpgsm) зашифрованных или подписанных данных из файлов или почтовых сообщений, использующих S/MIME. В простейшем случае для атаки на жертву, использующую почтовый клиент с поддержкой GnuPG и S/MIME, достаточно отправить специально оформленное письмо.

Уязвимость также может использоваться для атаки на серверы dirmngr, занимающиеся загрузкой и разбором списков отозванных сертификатов (CRLs) и верификацией сертификатов, применяемых в TLS. Атака на dirmngr может быть совершена со стороны web-сервера, подконтрольного злоумышленнику, через отдачу специально оформленных CRL или сертификатов. Отмечается, что публично доступных эксплоитов для gpgsm и dirmngr пока не выявлено, но уязвимость типовая и ни что не мешает квалифицированным атакующим подготовить эксплоит самостоятельно.

Уязвимость устранена в выпуске Libksba 1.6.2 и в бинарных сборках GnuPG 2.3.8. В дистрибутивах Linux библиотека Libksba обычно поставляется в виде отдельной зависимости, а в сборках для Windows встроена в основной установочный пакет с GnuPG. После обновления следует не забыть перезапустить фоновые процессы командой «gpgconf —kill all». Для проверки присутствия проблемы в выводе команды «gpgconf —show-versions» можно оценить значкение строки «KSBA ….», в которой должна быть указана версия не ниже 1.6.2.

Обновления для дистрибутивов пока не выпущены, но проследить за их появлением можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch, FreeBSD. Уязвимость также присутствует в пакетах MSI и AppImage с GnuPG VS-Desktop и в Gpg4win.



Источник: opennet.ru