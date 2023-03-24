Уязвимость в мессенджере Dino, позволяющая обойти проверку отправителя

Опубликованы корректирующие выпуски коммуникационного клиента Dino 0.4.2, 0.3.2 и 0.2.3, поддерживающего чат, аудиовызовы, видеовызовы, видеоконференции и обмен текстовыми сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP. В обновлениях устранена уязвимость (CVE-2023-28686), позволяющая неавторизированному пользователю через отправку специально оформленного сообщения организовать добавление, изменение или удаление записей в персональных закладках другого пользователя без необходимости совершения жертвой каких-то действий. Кроме того, уязвимость позволяет изменить отображение групповых чатов или принудительно подключить или отключить пользователя от определённого группового чата, а также ввести пользователя в заблуждение для получения доступа к конфиденциальной информации.



Источник: opennet.ru