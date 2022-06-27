Уязвимость в OpenSSL 3.0.4, приводящая к удалённому повреждению памяти процесса

В криптографической библиотеке OpenSSL выявлена уязвимость (CVE пока не назначен), при помощи которой удалённый атакующий может повредить содержимое памяти процесса через отправку специальной оформленных данных в момент установки TLS-соединения. Пока не ясно, может ли проблема привести к выполнению кода атакующего и утечке данных из памяти процесса, или она ограничивается только аварийным завершением работы.

Уязвимость проявляется в выпуске OpenSSL 3.0.4, опубликованном 21 июня, и вызвана некорректным исправлением ошибки в коде, в результате которого может быть перезаписано или прочитано до 8192 байт данных за пределами выделенного буфера. Эксплуатация уязвимость возможна только на системах x86_64 с поддержкой инструкций AVX512.

Такие ответвления от OpenSSL, как BoringSSL и LibreSSL, а также ветка OpenSSL 1.1.1, проблеме не подвержены. Исправление пока доступно только в виде патча. При наихудшем сценарии, проблема может оказаться более опасной, чем уязвимость Heartbleed, но уровень угрозы снижает то, что уязвимость проявляется только в выпуске OpenSSL 3.0.4, в то время как многие дистрибутивы по умолчанию продолжают поставлять ветку 1.1.1 или ещё не успели сформировать обновления пакетов с версией 3.0.4.



Источник: opennet.ru