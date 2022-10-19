Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе

В реализации интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring, входящего в ядро Linux начиная с выпуска 5.1, выявлена уязвимость (CVE-2022-2602), позволяющая непривилегированному пользователю получить права root в системе. Наличие проблемы подтверждено в ветке 5.4 и ядрах начиная с ветки 5.15.

Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) в подсистеме io_uring, которое возникает в результате состояния гонки при обработке запроса io_uring над целевым файлом во время выполнения сборки мусора для Unix-сокетов, если сборщик мусора освобождает все зарегистрированные файловые дескрипторы и файловый дескриптор с которым работает io_uring. Для искусственного создания условий проявления уязвимости можно задержать запрос при помощи userfaultfd до момента, когда сработает освобождение памяти сборщиком мусора.

Выявившие проблему исследователи объявили о создании рабочего эксплоита, который намерены опубликовать 25 октября, чтобы дать пользователям время на установку обновлений. Исправление пока доступно в виде патча. Обновления для дистрибутивов пока не выпущены, но проследить за их появлением можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, Fedora, SUSE/openSUSE, Arch.



Источник: opennet.ru