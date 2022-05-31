Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE не назначен), позволяющая локальному пользователю получить права root в системе. Заявлено о подготовке эксплоита, демонстрирующего получение root-привилегий в Ubuntu 22.04. Для включения в ядро предложен патч с устранением проблемы.

Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free) при манипуляции с set-списками при помощи команды NFT_MSG_NEWSET в модуле nf_tables. Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces) при наличии прав CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET (например, при возможности запуска изолированного контейнера).



Источник: opennet.ru