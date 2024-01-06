Уязвимость в предлагаемой в Qt реализации протокола HTTP/2

В библиотеке Qt выявлена уязвимость (CVE-2023-51714) в реализации протокола HTTP/2, позволяющая добиться записи своих данных за пределы выделенного буфера. Уязвимость вызвана целочисленным переполнением в коде разбора упакованных заголовков (HPack) и проявляется при получении более 4 ГБ суммарных данных HTTP-заголовков или 2 ГБ для одного заголовка. Проблема устранена в обновлениях Qt 5.15.17, 6.2.11, 6.5.4 и 6.6.2.



Источник: opennet.ru