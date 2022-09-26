Уязвимость в СУБД Redis, потенциально позволяющая выполнить свой код

Опубликован корректирующий выпуск CУБД Redis 7.0.5, в котором устранена уязвимость (CVE-2022-35951), потенциально позволяющая злоумышленнику выполнить свой код с правами процесса Redis. Проблема затрагивает только ветку 7.x и требует для совершения атаки доступа к выполнению запросов.

Уязвимость вызвана целочисленным переполнением, возникающим при указании некорректного значения параметра «COUNT» в команде «XAUTOCLAIM». При использовании в команде потоковых ключей в определённом состоянии целочисленное переполнение может быть использовано для записи в область за пределами выделенной в куче памяти.



Источник: opennet.ru