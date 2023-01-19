Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе

В пакете sudo, применяемом для организации выполнения команд от имени других пользователей, выявлена уязвимость (CVE-2023-22809), позволяющая локальному пользователю отредактировать любой файл в системе, что, в свою очередь, позволяет добиться получения прав root через изменение /etc/shadow или системных скриптов. Для эксплуатации уязвимости требуется, чтобы в файле sudoers пользователю было предоставлено право запускать утилиту sudoedit или «sudo» с флагом «-e».

Уязвимость вызвана отсутствием должной обработки символов «—» при разборе переменных окружения, определяющих программу, вызываемую для редактирования файла. В sudo последовательность «—» используется для отделения редактора и аргументов от списка редактируемых файлов. Атакующий может добавить в переменные окружения SUDO_EDITOR, VISUAL или EDITOR последовательность «— файл» после пути к редактору, что приведёт к инициированию редактирования указанного файла с повышенными привилегиями без проверки правил доступа пользователя к файлам.

Уязвимость проявляется начиная с ветки 1.8.0 и устранена в корректирующем обновлении sudo 1.9.12p2. Публикацию обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch, FreeBSD, NetBSD. В качестве обходного пути защиты можно отключить обработку переменных окружения SUDO_EDITOR, VISUAL и EDITOR, указав в sudoers: Defaults!sudoedit env_delete+=»SUDO_EDITOR VISUAL EDITOR»



Источник: opennet.ru