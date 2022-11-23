Уязвимость в Zyxel LTE3301-M209, допускающая доступ через предопределённый пароль

В устройствах Zyxel LTE3301-M209, сочетающих функции беспроводного маршрутизатора и 4G-модема, выявлена проблема с безопасностью (CVE-2022-40602), связанная с возможностью получения доступа с заранее известным паролем, присутствующим в прошивке. Проблема позволяет удалённому атакующему получить права администратора на устройстве, в случае если в настройках включена функция удалённого администрирования. Появление уязвимости объясняется использованием инженерного пароля в коде, разработкой которого занимался сторонний поставщик.

Проблема устранена в обновлении прошивки 1.00(ABLG.6)C0. Уязвимость проявляется только в модели Zyxel LTE3301-M209, похожая модель LTE3301-Plus проблеме не подвержена.



Источник: opennet.ru